5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की याचिका खारिज, जानें मामला…

5th-8th Board Exam: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में परीक्षा का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग ही करेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के लगभग 6200 निजी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की एक समान बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही, इस परीक्षा में पास और फेल की व्यवस्था भी लागू रहेगी।