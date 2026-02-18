बिलासपुर के 15 निजी स्कूलों को नोटिस जारी, मान्यता रद्द करने की चेतावनी, जानें वजह

नोटिस (photo source- Patrika)
CG News: समग्र शिक्षा के तहत जिले के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का कार्य यूडाइस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन कई निजी स्कूलों में यह प्रक्रिया बेहद धीमी पाई गई है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला प्रशासन ने 15 अशासकीय विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
नोटिस प्राप्त स्कूलों में लोयला उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बहतराई, चैतन्य टेक्नो तोरवा, जैन इंटरनेशनल स्कूल, विवेकानंद उच्च माध्यमिक बसहा समेत अन्य संस्थान शामिल हैं। जारी आदेश के अनुसार, अपार आई मामले में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित विद्यालय निर्धारित समयावधि में अपार आईडी और आधार प्रविष्टि का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि तय समय में संतोषजनक जवाब या प्रगति नहीं मिली, तो संबंधित स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन के लिए अपार आईडी बनाना अनिवार्य है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
