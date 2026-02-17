बिलासपुर की पेय फैक्ट्री पर आयकर विभाग की रेड, कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई, खंगाले जा रहे दस्तावेज

फिलहाल विभागीय अधिकारी फैक्ट्री के दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग की छह सदस्यीय टीम सुबह फैक्ट्री परिसर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में अन्य राज्यों में स्थित संबंधित इकाइयों पर भी कार्रवाई की गई है। अधिकारी आय और निवेश से जुड़े कागजातों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैक्ट्री के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।