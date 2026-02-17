बिलासपुर की पेय फैक्ट्री पर आयकर विभाग की रेड, कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई, खंगाले जा रहे दस्तावेज

नर्मदा ड्रिंक्स में आयकर विभाग का छापा (photo source- Patrika)
CG Income Tax Raid: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सिरगिट्टी स्थित नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड पर मंगलवार सुबह आयकर विभाग ने छापा मारा। यह कंपनी कोका-कोला ब्रांड के पेय पदार्थों का निर्माण करती है। कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ी बताई जा रही है।
फिलहाल विभागीय अधिकारी फैक्ट्री के दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग की छह सदस्यीय टीम सुबह फैक्ट्री परिसर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में अन्य राज्यों में स्थित संबंधित इकाइयों पर भी कार्रवाई की गई है। अधिकारी आय और निवेश से जुड़े कागजातों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैक्ट्री के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।
बता दें फैक्ट्री परिसर के बाहर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं, जबकि अंदर अधिकारी आय, निवेश और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी समूह से जुड़ी अन्य इकाइयों पर भी अलग-अलग राज्यों में एक साथ कार्रवाई की गई है।
CG Income Tax Raid: सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर का प्रमुख औद्योगिक हब माना जाता है, जहां कई बड़े और मध्यम उद्योग संचालित होते हैं। नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड इस क्षेत्र की प्रमुख पेय निर्माण इकाइयों में शामिल है और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराती है।
आयकर विभाग समय-समय पर टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सर्वे और छापेमारी की कार्रवाई करता है। यदि जांच में वित्तीय अनियमितता या अघोषित आय के प्रमाण मिलते हैं, तो विभाग संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई करता है। फिलहाल जांच जारी है और विभाग की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।
