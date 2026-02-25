CG Board: रायपुर के 226 खिलाड़ियों और 78 स्काउट-गाइड विद्यार्थियों को मिलेगा बोनस अंक, भेजी गई विद्यार्थियों के नाम की सूची

नियमों के अनुसार राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 10 बोनस अंक, राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों को 15 बोनस अंक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को 20 बोनस अंक दिए जाएंगे। एनसीसी में आरडी परेड व मावलंकर शूटिंग के लिए 15 अंक, वायु सेवा या थल सेना या नौसेना कैंप के लिए 15 और डी कैट कैंप के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। साथ ही स्काउड एंड गाइड में में राज्यपाल अवार्ड पर 10 और राष्ट्रपति अवार्ड पर 15 अंक दिए जाएंगे। वही उल्लास नव भारत या साक्षरता कार्यक्रम या साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक या अनुदेशक को 10 अंक तक दिए जाते है।