अजय चंद्राकर का दावा: छत्तीसगढ़ में 2 लाख ड्रग यूजर, 4 लाख गांजा उपभोक्ता, नशे के मुद्दे पर हंगामा

इस पर जवाब देते हुए, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 31 जनवरी, 2026 तक 146 मामले दर्ज किए गए हैं और 257 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2025 में, 16 आरोपियों की लगभग ₹13.29 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त या फ़्रीज़ की गई। उन्होंने कहा कि सभी ज़िलों में स्पेशल टास्क फ़ोर्स बनाई गई हैं और ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जारी है। जब बात शराब पर आई तो गृह मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर अलग से लंबी चर्चा हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्र चल रहा है और चर्चा होनी चाहिए, भले ही विषय लंबा हो।