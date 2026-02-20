Sexual Harassment Case: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप, पूर्व कृषि मंडी अधिकारी भेजा गया जेल

पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि राहुल साहू ने कृषि मंडी में पदस्थ रहने के दौरान उससे नजदीकियां बढ़ाईं और शादी का भरोसा दिलाकर लगभग एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए। महिला का दावा है कि इसी महीने विवाह होना तय था, लेकिन बाद में आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया। मामले में कटघोरा थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।