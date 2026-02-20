Crime News: नाराज प्रेमी ने आधी रात की फायरिंग… पिता की इस चेतावनी से भड़का युवक, परिवार में मचा हड़कंप

बालकोनगर थाना अंतर्गत एक गांव में एक परिवार रहता है। यहां रहने वाली एक युवती से बालकोनगर के नेहरू नगर इलाके में रहने वाला साहिल मसीह (24 वर्ष) एकतरफा प्रेम करता था। युवक लड़की की घर के आसपास चक्कर लगा रहा था। युवक की यह हरकत परिवार को पसंद नहीं आया। युवती के पिता ने तीन-चार दिन पहले साहिल को रोका और सख्त लहजे में चेताया। कहा कि वह इधर आना-जाना बंद कर दे। युवती के पिता की यह बात युवक को पसंद नहीं आई। वह घर लौट गया। बुधवार की रात लगभग 11 बजे साहिल युवती के घर पहुंचा। उस समय परिवार के लोग नींद से सो रहे थे। युवक ने घर से लगे दुकान के शटर को खटखटाया।