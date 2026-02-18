Student Suicide Case: घर में संदिग्ध हालात में छात्र की मौत, सुसाइड नोट में देहदान की इच्छा

जानकारी के अनुसार, बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सेंट जेवियर स्कूल में आयोजित फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा में उज्जवल शामिल नहीं हुआ। उसके अनुपस्थित रहने पर स्कूल के कुछ शिक्षक उसके घर पहुंचे। घर का दरवाजा भीतर से बंद था और अंदर टीवी पर तेज आवाज में गाने चल रहे थे। खिड़की से झांकने पर उज्जवल का शव पंखे से लटका दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।