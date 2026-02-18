18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Student Suicide Case: घर में संदिग्ध हालात में छात्र की मौत, सुसाइड नोट में देहदान की इच्छा

Student Suicide Case: घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में उसने अपनी देह मेडिकल कॉलेज को दान करने की इच्छा जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 18, 2026

कोरबा में छात्र ने फांसी लगाई (photo source- Patrika)

कोरबा में छात्र ने फांसी लगाई (photo source- Patrika)

Student Suicide Case: कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रामपुर आईटीआई बस्ती में एक 17 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उज्जवल डनसेना के रूप में हुई है, जो एसईसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा का कॉमर्स छात्र और क्लास मॉनिटर था।

Student Suicide Case: परीक्षा में उज्जवल शामिल नहीं हुआ…

जानकारी के अनुसार, बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सेंट जेवियर स्कूल में आयोजित फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा में उज्जवल शामिल नहीं हुआ। उसके अनुपस्थित रहने पर स्कूल के कुछ शिक्षक उसके घर पहुंचे। घर का दरवाजा भीतर से बंद था और अंदर टीवी पर तेज आवाज में गाने चल रहे थे। खिड़की से झांकने पर उज्जवल का शव पंखे से लटका दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

मामले में आगे की जांच शुरू

Student Suicide Case: मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच शुरू की। कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के मुताबिक घटनास्थल से अंग्रेजी में लिखा एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उज्जवल ने अपनी मृत्यु के बाद शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान करने की इच्छा जताई है।

बताया जा रहा है कि उज्जवल के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। वह अपनी बहन डिंपी डनसेना और जीजा इंद्र के साथ रह रहा था। उसकी बहन स्थानीय स्कूल में शिक्षिका हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 05:11 pm

Published on:

18 Feb 2026 04:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Student Suicide Case: घर में संदिग्ध हालात में छात्र की मौत, सुसाइड नोट में देहदान की इच्छा

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Exam के दिन 12वीं के छात्र ने घर में लगाई फांसी

परीक्षा के दिन 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या! सुसाइड नोट में लिखी चौकानें वाली बात... एग्जाम डे पर मातम(photo-patrika)
कोरबा

Big Incident: मामी के साथ नहर में स्नान करते समय मासूम की डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम

डूबने से मौत (Photo Video SS)
कोरबा

Huge Road Accident: ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान भीषण भिड़ंत, मौके पर ही 2 ग्रामीणों की मौत, 5 घायल

ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान भीषण भिड़ंत | Image Source - Patrika
कोरबा

CG Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर! दो कारों की भिड़ंत में 2 की मौत, 5 घायल

नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर (photo source- Patrika)
कोरबा

कोरबा में हाथियों का उत्पात जारी… 50 हाथियों ने तोड़े कई मकान, पीडीएस का राशन चट, ग्रामीणों में दहशत

हाथी (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.