HTPP पर 18 करोड़ का जुर्माना! हसदेव नदी प्रदूषण मामले में बड़ी कार्रवाई, जांच में हुआ खुलासा

HTPP penalty: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के दर्री स्थित हसदेव ताप विद्युत परियोजना (HTPP) पर नदी में राखड़ युक्त पानी छोड़ने के मामले में जल संसाधन विभाग ने 18 करोड़ रुपये से अधिक का भारी जुर्माना लगाया है।