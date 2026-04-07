Chhattisgarh Incident: दर्दनाक हादसा! स्कूल की तीन मंजिला छत से गिरकर 20 वर्षीय युवक की मौत

Chhattisgarh Incident: अविनाश की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तत्काल डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए केस डायरी उरगा थाना भेजी जाएगी।