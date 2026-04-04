चप्पल में मोबाइल छिपाकर JEE परीक्षा देने की कोशिश, नकल करते पकड़ा गया परीक्षार्थी, ऐसे हुआ खुलासा…

बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी बायो-ब्रेक के लिए वाशरूम गया था और वहीं से मोबाइल को चप्पल में छिपाकर वापस आया। इससे पहले एंट्री के समय और बाद में हुई जांच के दौरान वह चप्पल को उतारकर बचने में सफल हो गया था। एंट्री के समय मेटल डिटेक्टर से जांच के दौरान परीक्षार्थी ने चप्पल उतार दी थी, जिससे मोबाइल का पता नहीं चल सका। बायो-ब्रेक के बाद भी उसने यही तरीका अपनाया, लेकिन अंत में उसकी चालाकी पकड़ में आ गई।