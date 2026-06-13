भिलाई स्टील प्लांट को मिला 14.23 लाख टन रेल पटरी बनाने का मेगा ऑर्डर, मजबूत होगा भारतीय रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर

बीएसपी को बार-बार मिलने वाले बड़े ऑर्डरों के पीछे उसकी तकनीकी श्रेष्ठता और गुणवत्ता है। संयंत्र ने रेल स्टील में हाइड्रोजन की मात्रा को 5 पीपीएम से घटाकर मात्र 1.5 पीपीएम तक सीमित करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे पटरियों का टिकाऊपन और सुरक्षा मानक कहीं अधिक बढ़ गए हैं। यही कारण है कि भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण योजनाओं में भिलाई आज भी पहली पसंद बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि बीएसपी वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी 260 मीटर की सिंगल वेल्डेड रेल पटरी का उत्पादन भी कर रहा है।