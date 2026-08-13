CGBSE Fake Call: माशिमं कभी नहीं करता किसी छात्र को फोन, ठग हैं एक्टिव… नंबर बढ़ाने के नाम पर आ रहे फर्जी कॉल

ऐसे मामलों में फोन करने वाला खुद को बोर्ड से जुड़ा अधिकारी या कर्मचारी बताकर विद्यार्थी और उसके परिवार को भरोसे में लेने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद कम अंक आने या फेल होने की बात कहकर पैसे देने पर रिजल्ट सुधारने का लालच दिया जा सकता है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रिजल्ट बदलने, अंक बढ़ाने या किसी विद्यार्थी को पास कराने के नाम पर पैसे लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के फोन करने पर उसकी बातों पर भरोसा कर पैसे नहीं देने चाहिए।