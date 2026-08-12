Youth Death in Kawad Yatra: बाबा धाम यात्रा में छत्तीसगढ़ के कांवड़िए की मौत, देवघर जाते समय सीने में उठा तेज दर्द

परिजनों के अनुसार मणी चंद्राकर का पार्थिव शरीर दुर्ग पहुंचने के बाद गुरुवार सुबह हरनाबांधा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मणी के अचानक निधन से परिवार में गहरा दुख है। बाबा धाम की यात्रा पर निकले परिवार के सदस्य की इस तरह अचानक मौत की खबर से परिजन और परिचित सदमे में हैं।Death of a Kanwariya: सावन माह में झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में गंगाजल चढ़ाने के लिए दुर्ग से निकली कांवड़ यात्रा के दौरान एक दुखद हादसा हो गया। दुर्ग के गया नगर वार्ड क्रमांक 4 निवासी 31 वर्षीय मणी चंद्राकर की रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई।