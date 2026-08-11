317 करोड़ दो, वरना संपत्ति कुर्क! दुर्ग के चर्चित ‘गुटखा किंग’ गुरमुख जुमनानी पर GST ने ठोका टैक्स-पेनल्टी नोटिस

जीएसटी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, गुरमुख जुमनानी के खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। जांच के दौरान उसके तीन कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इन कर्मचारियों से एफिडेविट भी लिया गया है। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य जांच के दौरान सामने आई जानकारी और बयानों को रिकॉर्ड पर रखना है। अगर भविष्य में ये कर्मचारी अपने बयान से मुकरते हैं तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।