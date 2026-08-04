दिनदहाड़े कांग्रेस नेता की हत्या, लूट का विरोध करने पर 4 बदमाशों ने चाकू से गोदा, दुर्ग में विरोध

राकेश ठाकुर ने प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की भी मांग करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों की नैतिक जिम्मेदारी गृहमंत्री को लेनी चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी व कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के पश्चात प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त किया गया। इसके बाद पार्थिव शरीर गृह ग्राम तुमाकला ले जाया गया। इस दौरान प्रभारी महामंत्री राजीव गुप्ता, कोषाध्यक्ष विक्रांत अग्रवाल, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुकेश चंद्राकर, शमशीर कुरैशी, शिवकुमार वर्मा, रजत नायक, नासिर खोखर, पालेश्वर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।