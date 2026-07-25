“धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए” छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान

Dharmendra Pradhan Resignation: छत्तीसगढ़ के दुर्ग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। यादव ने कहा कि किसी एक अधिकारी या कर्मचारी की गलती के लिए सीधे मंत्री को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उनके अनुसार, मंत्री पूरे विभाग का नेतृत्व करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर हुई चूक के आधार पर इस्तीफा मांगना सही परंपरा नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि धर्मेंद्र प्रधान अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर रहे हैं।