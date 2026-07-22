17 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी! पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान पर लगा आरोप, दुर्ग कोर्ट का बड़ा आदेश

Rajesh Chauhan Fraud Case: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और ऑफ स्पिनर राजेश चौहान कथित धोखाधड़ी के मामले में कानूनी विवादों में घिर गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट ठेका दिलाने और भारी मुनाफे का भरोसा देकर एक व्यक्ति से 17.52 लाख रुपये का निवेश कराया। शिकायत के आधार पर दुर्ग की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को मामले की जांच कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है।