पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर उछाल! रायपुर में चार दिन में दूसरी बार बढ़े दाम, जानें नया Rate

Petrol-Diesel Price Hike: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। चार दिनों के भीतर दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ने से आम लोगों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। राजधानी में पेट्रोल 104.46 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत भी 97 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है। लगातार बढ़ते दामों का असर लोगों के दैनिक बजट और परिवहन लागत पर साफ दिखाई देने लगा है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ने की आशंका है।