पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर उछाल! रायपुर में चार दिन में दूसरी बार बढ़े दाम, जानें नया Rate

Chhattisgarh Petrol Rate(photo-patrika)
Petrol-Diesel Price Hike: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। चार दिनों के भीतर दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ने से आम लोगों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। राजधानी में पेट्रोल 104.46 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत भी 97 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है। लगातार बढ़ते दामों का असर लोगों के दैनिक बजट और परिवहन लागत पर साफ दिखाई देने लगा है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ने की आशंका है।
तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल में 3.16 रुपए और डीजल में 3.11 रुपए प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब लोगों के मासिक बजट पर साफ दिखाई देने लगा है।
राजधानी में सामान्य पेट्रोल के साथ-साथ प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में भी तेज उछाल देखा गया है। प्रीमियम पेट्रोल अब 110.25 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में बाजार कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा। परिवहन खर्च बढ़ने से खाद्य सामग्री, सब्जियां और अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो सकते हैं। इससे आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।
लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बार-बार हो रही वृद्धि से घरेलू बजट बिगड़ रहा है। खासकर रोजाना वाहन से यात्रा करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
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