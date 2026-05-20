Project Officer Transfer: महिला बाल विकास विभाग में बड़ा फेरबदल, 30 परियोजना अधिकारी हुए इधर से उधर, देखें List

30 परियोजना अधिकारियों का तबादला (photo source- Patrika)
Project Officer Transfer: राज्य शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 30 परियोजना अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फैसले के बाद विभागीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है और कई जिलों में नई पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इन तबादलों का उद्देश्य विभागीय कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाना और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। इस बदलाव से आंगनबाड़ी, पोषण अभियान और महिला-शिशु विकास से जुड़ी योजनाओं पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, इन तबादलों का उद्देश्य विभागीय कार्यों में गति लाना और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे आंगनबाड़ी संचालन, पोषण अभियान और बाल संरक्षण कार्यक्रम सीधे इन परियोजना अधिकारियों के अधीन आते हैं।
तबादलों के बाद अब विभिन्न जिलों में नए परियोजना अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे कई स्थानों पर कार्यभार में बदलाव होगा और प्रशासनिक टीमों का पुनर्गठन किया जाएगा। संबंधित जिला कलेक्टरों को भी इस संबंध में सूचित किया जा रहा है ताकि कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।
महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य की सामाजिक योजनाओं के लिए एक अहम विभाग माना जाता है। ऐसे में परियोजना अधिकारियों के तबादले से आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी, पोषण संबंधी कार्यक्रमों और महिला सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि विभाग का कहना है कि जल्द ही सभी जगह कार्य सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे।
इस पूरे मामले पर विभाग की ओर से लगातार अपडेट जारी किए जा रहे हैं। नई पदस्थापना सूची और स्थानांतरण आदेश जल्द ही संबंधित जिलों को भेजे जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि यह कदम व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह तबादला सूची आने वाले समय में विभागीय संरचना में और बदलावों का संकेत हो सकती है। सरकार की प्राथमिकता सामाजिक योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है, जिसके लिए प्रशासनिक टीम को मजबूत किया जा रहा है।
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