Project Officer Transfer: महिला बाल विकास विभाग में बड़ा फेरबदल, 30 परियोजना अधिकारी हुए इधर से उधर, देखें List

Project Officer Transfer: राज्य शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 30 परियोजना अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फैसले के बाद विभागीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है और कई जिलों में नई पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इन तबादलों का उद्देश्य विभागीय कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाना और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। इस बदलाव से आंगनबाड़ी, पोषण अभियान और महिला-शिशु विकास से जुड़ी योजनाओं पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।