Gold Theft Raipur: रायपुर में बड़ा सोना कांड! ज्वैलरी शोरूम से 2 करोड़ का माल लेकर कर्मचारी फरार

Gold Theft Raipur: रायपुर के सदर बाजार में ज्वैलरी कारोबार से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भरोसेमंद समझा जाने वाला 16 साल पुराना कर्मचारी ही करोड़ों के सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। दुकान से करीब 2 करोड़ रुपये से ज्यादा के गहने गायब होने के बाद CCTV फुटेज ने पूरे मामले की परतें खोल दीं। घटना के बाद कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच तेज कर दी गई है और आरोपी की तलाश जारी है।