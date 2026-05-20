छत्तीसगढ़ में पुलिस सिस्टम का बड़ा बदलाव! दुर्ग-बिलासपुर में जल्द बनेगा कमिश्नरेट, कानून-व्यवस्था होगी और मजबूत

Chhattisgarh Police Commissionerate: छत्तीसगढ़ के रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि बढ़ते शहरीकरण और बदलते अपराध पैटर्न को देखते हुए आधुनिक पुलिस व्यवस्था आवश्यक है। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।