छत्तीसगढ़ में 3 जून से शुरू होगा T20 क्रिकेट का रोमांच, CCPL में भिड़ेंगी ये 6 टीमें, जर्सी लॉन्च

लीग के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2024 में खेले गए पहले सीजन के फाइनल मुकाबले में रायपुर राइनोज ने बिलासपुर बुल्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहीं, पिछले साल (सीजन-2) के फाइनल मुकाबले में बारिश ने खलल डाल दिया था, जिसके चलते मैच न हो पाने की स्थिति में रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था।