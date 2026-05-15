CCPL 2026: क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, रायपुर में होगा भारत-जिम्बाब्वे महिला टी20 सीरीज का आगाज, देखें शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने भारत और जिम्बाब्वे महिला टीमों के बीच होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक, टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला 16 अक्टूबर को रायपुर में खेला जाएगा। इसके बाद वनडे सीरीज की शुरुआत 23 अक्टूबर से बड़ौदा में होगी। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीरीज महिला क्रिकेट को नए शहरों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।