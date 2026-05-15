Chhattisgarh News: बस्तर के 3056 गांवों तक पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, दो साल में 5 हजार से अधिक स्कूल खुले

Chhattisgarh News: मुख्य सचिव विकासशील ने गुरुवार को मंत्रालय में नियद नेल्लानार योजना के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने योजना के अंतर्गत आगामी कार्ययोजना के संबंध में अधिकारियों से विचार-विमर्श भी किया। नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर क्षेत्र के सुदूर वनांचल गांवों तक बिजली की लाइनें पहुंची हैं। गांवों में मुक्त बिजली कनेक्शन और सोलर लाइट लगाई गई है। मनरेगा से स्थानीय रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकान बनाए गए हैं। क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में अब ग्रामीण को राशनकार्ड, उज्जवला गैस, बैंक पास बुक जैसी अनेक व्यक्तिमूलक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राही उठा रहे हैं।