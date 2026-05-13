Chhattisgarh News: PM मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री साय ने काफिले में की कटौती, इधर BJP प्रवक्ता ई-रिक्शा में पहुंचे कार्यालय

पीएम मोदी के डीजल पेट्रोल बचाने की अपील के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। अब चौधरी स्थिति सामान्य नहीं होने तक अपने साथ पायलट या फॉलो गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। चौधरी में सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए यह जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री की अपील पर मैंने स्थिति सामान्य होते तक कुछ सुरक्षा संबंधी अति अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर कोई पायलट या फॉलो गाड़ी, प्रोटोकॉल उपयोग नहीं करने का निर्णय किया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार भी पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर बड़े फैसले ले सकती है।