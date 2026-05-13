Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक बदलाव, पहली बार शहरी नियोजन विभाग में 21 पदों पर हुई भर्ती

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक (योजना) के 21 पदों पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। यह राज्य गठन के बाद पहली बार है जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (Town and Country Planning Department) में इस पद पर नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। इस चयन को प्रदेश के शहरी नियोजन और विकास व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर पूरी की गई, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का अंतिम चयन सुनिश्चित हुआ।