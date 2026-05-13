रायपुर में बदमाशों का आतंक! युवक को बंधक बनाकर ATM से निकलवाए पैसे, एक गिरफ्तार

ATM robbery case Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर में आए दिन मारपीट, लूट और धमकी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आम लोगों में डर का माहौल बनता जा रहा है। ताजा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक को पहले रोककर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, फिर उसे जबरदस्ती बंधक बनाकर ATM तक ले गए। आरोपियों ने युवक को इतना डराया-धमकाया कि उसने मजबूरी में अपने खाते से 10 हजार रुपये निकालकर उन्हें दे दिए। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने ATM के अंदर भी युवक के साथ मारपीट की और पूरी वारदात को बेखौफ तरीके से अंजाम दिया।