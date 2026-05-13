IPL 2026: रायपुर में आज आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला, मैच पर बारिश का साया, बिगड़ सकता है खेल का रोमांच

इस सीजन में मई में पारा 41 डिग्री पर आ गया। हालांकि यह सामान्य से करीब एक डिग्री कम है। उमस ने लोगों को परेशान किया। आज बुधवार को अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे नवा रायपुर में होने वाले आईपीएल मैच प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन पारा 42 डिग्री के आसपास रहेगा। अंधड़ दोपहर बाद चलने की संभावना है। प्रदेश में 13 से 16 मई तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर 50 किमी प्रति घंटे की गति से अंधड़ चल सकती है। हालांकि इस दौरान बाकी इलाकों में अगले चार दिन अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसके बावजूद रायपुर में लू चलने की संभावना कम है।