IPL 2026: रायपुर में आज आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला, मैच पर बारिश का साया, बिगड़ सकता है खेल का रोमांच

मैच पर बारिश का साया (Photo AI)
IPL 2026: नबा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के अंतर्गत रॉयल चैलेंजर बेंगलूरू बनाम कोलकता नाईट राइडर्स का मैच खेला जाएगा। इसके लिए आने वाले दर्शकों के सुगम सुरक्षित आवागमन तथा खिलाड़ियों के सुरक्षित यातायात हेतु यातायात पुलिस ने रूट प्लान और पार्किंग व्यवस्था निर्धारित किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच होने वाले मुकाबले पर बारिश का साया मंडराने लगा है। लगातार बदलते मौसम और बादलों की आवाजाही को देखते हुए मैच प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. यदि बारिश तेज हुई तो खेल में रुकावट आ सकती है जिससे क्रिकेट प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है।
इस सीजन में मई में पारा 41 डिग्री पर आ गया। हालांकि यह सामान्य से करीब एक डिग्री कम है। उमस ने लोगों को परेशान किया। आज बुधवार को अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे नवा रायपुर में होने वाले आईपीएल मैच प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन पारा 42 डिग्री के आसपास रहेगा। अंधड़ दोपहर बाद चलने की संभावना है। प्रदेश में 13 से 16 मई तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर 50 किमी प्रति घंटे की गति से अंधड़ चल सकती है। हालांकि इस दौरान बाकी इलाकों में अगले चार दिन अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसके बावजूद रायपुर में लू चलने की संभावना कम है।
द्रोणिका व ऊपरी हवा के चक्रवात के असर से प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में पारा 2 डिग्री तक चढ़ गया।
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