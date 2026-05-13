Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में दो बड़े हादसे, 7 लोगों की दर्दनाक मौत, पूरे गांव में दौड़ी शोक की लहर

घटना शाम करीब चार बजे की है। होमदास वैष्णव (40) अपनी बेटियों लक्ष्मी (18), चांदनी (17) और दो वर्षीय पोती गोपिका के साथ झोपड़ी में मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संभवतः शॉर्ट-सर्किट की वजह से चिंगारी निकली और प्लास्टिक व झिल्ली से बनी झोपड़ी ने पलक झपकते ही आग पकड़ ली। घर में सूखी लकड़ियां और प्लास्टिक होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इसी बीच रसोई में रखे गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली और जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने पूरे घर को मलबे और आग के गोले में तब्दील कर दिया।