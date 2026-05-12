रायपुर में कल IPL का महामुकाबला, प्लेऑफ की जंग में आमने-सामने RCB और KKR

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की पिच हमेशा से संतुलित मानी जाती रही है। यहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है। बड़े स्कोर अपेक्षाकृत कम देखने को मिलते हैं, जबकि स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों प्रभाव छोड़ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुकाबले में टॉस की भूमिका अहम हो सकती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है, जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स प्रभावी हो सकते हैं।