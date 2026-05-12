Chhattisgarh News: नवापारा के इस सरकारी स्कूल के 1996 बैच ने दिए 3 साइंटिस्ट और 5 इंजीनियर

प्रकाश यदु ने पत्नी संग युगल गीत “तुमसे मिलकर” गाया। नम्रता यदु ने सोलो सॉन्ग “तूने ओ रंगीले” प्रस्तुत किया। ( Chhattisgarh News ) राम नारायण ने “सुनैना” तो गिरीश ने “पापा कहते हैं” से माहौल बनाया। शुभ झाबक ने पिता-पुत्र रिश्तों पर हास्य व्यंग्य पेश किया। विवेक झाबक ने माउथ ऑर्गन पर “ये दोस्ती” गीत की धुन बजाई। शिव गुप्ता ने दोस्ती की परिभाषा आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए दी। गजेन्द्र साहू ने हरिहर शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि हरि यानी विष्णु (भगवान राजीवलोचन) और हर का अर्थ महादेव (कुलेश्वरनाथ) से है। नवापारा राजिम में दोनों देवों का स्थान होने के कारण स्कूल का नाम हरिहर रखा गया है।