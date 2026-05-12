NEET UG 2026 Cancelled: नीट पेपर रद्द होने से छत्तीसगढ़ में हड़कंप, 42 हजार से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में!

NEET UG 2026 Cancelled: देशभर में एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित हुई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद छत्तीसगढ़ के छात्रों में भी भारी निराशा और असमंजस का माहौल बन गया है। जानकारी मुताबिक अब यह परीक्षाएं दोबारा से आयोजित की जाएगी। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है।