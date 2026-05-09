Big Fraud: फार्मेसी परीक्षा में 500 छात्रों ने किया नकल, एआई से लिखवाए गए उत्तर, वाट्सऐप पर पहुंचा प्रश्नपत्र

Big Fraud: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) की डी.फार्मेसी द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक और सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। विवि के उडऩदस्ता दल ने जांजगीर-चांपा जिले के चार परीक्षा केंद्रों में जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए। जांच में पता चला कि परीक्षा शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले प्रश्नपत्र और उसके उत्तर वाट्सऐप के जरिए परीक्षार्थियों तक पहुंचा दिए गए थे। निरीक्षण टीम ने जब छात्रों की उत्तरपुस्तिकाएं जांचीं तो अधिकांश परीक्षार्थियों के एमसीक्यू उत्तर एक जैसे मिले।