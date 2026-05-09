9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Big Fraud: फार्मेसी परीक्षा में 500 छात्रों ने किया नकल, एआई से लिखवाए गए उत्तर, वाट्सऐप पर पहुंचा प्रश्नपत्र

Big Fraud: जांच में करीब 500 छात्रों को सामूहिक नकल कराने की आशंका जताई गई है। जांच के दौरान गौरेला-पेंड्रा-मरवाही स्थित आयुष कॉलेज ऑफ फार्मेसी केंद्र में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके मोबाइल में परीक्षा का प्रश्नपत्र और उत्तर मौजूद थे।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

May 09, 2026

Big Fraud: फार्मेसी परीक्षा में 500 छात्रों ने किया नकल, एआई से लिखवाए गए उत्तर, वाट्सऐप पर पहुंचा प्रश्नपत्र

500 छात्रों ने किया एक साथ किया नकल (Photo AI)

Big Fraud: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) की डी.फार्मेसी द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक और सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। विवि के उडऩदस्ता दल ने जांजगीर-चांपा जिले के चार परीक्षा केंद्रों में जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए। जांच में पता चला कि परीक्षा शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले प्रश्नपत्र और उसके उत्तर वाट्सऐप के जरिए परीक्षार्थियों तक पहुंचा दिए गए थे। निरीक्षण टीम ने जब छात्रों की उत्तरपुस्तिकाएं जांचीं तो अधिकांश परीक्षार्थियों के एमसीक्यू उत्तर एक जैसे मिले।

कई केंद्रों में परीक्षार्थी मोबाइल फोन के जरिए एआई ऐप का उपयोग कर लंबे उत्तर लिखते पाए गए। टीम ने मौके से मोबाइल जब्त कर उनमें एआई आधारित उत्तर तैयार किए जाने के प्रमाण भी जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में करीब 500 छात्रों को सामूहिक नकल कराने की आशंका जताई गई है। जांच के दौरान गौरेला-पेंड्रा-मरवाही स्थित आयुष कॉलेज ऑफ फार्मेसी केंद्र में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके मोबाइल में परीक्षा का प्रश्नपत्र और उत्तर मौजूद थे।

पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि प्रश्नपत्र आईपीएस रतनपुर से बाहर निकालकर वाट्सऐप के जरिए विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाया गया। जांच टीम को यह भी जानकारी मिली कि नकल को आसान बनाने के लिए कई केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। विश्वविद्यालय को आशंका है कि दूरस्थ क्षेत्रों के कॉलेजों में लंबे समय से इसी तरह का संगठित नेटवर्क सक्रिय है।

वीक्षक की टेबल पर मिली 20 पन्नों की चिट

जांजगीर-चांपा के केसरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में निरीक्षण दल को सीसीटीवी डीवीआर तक नहीं दिया गया। वहीं ज्ञान रौशनी फार्मेसी कॉलेज में वीक्षक की टेबल से 20 पन्नों की नकल सामग्री बरामद हुई। यहां परीक्षा कक्ष में निर्धारित दो की जगह केवल एक वीक्षक मौजूद मिला। निरीक्षण के दौरान तीन छात्रों के खिलाफ नकल प्रकरण भी बनाए गए। टीम ने अपनी रिपोर्ट में संस्थान प्रबंधन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

वीक्षक के मोबाइल में मिले एमसीक्यू के उत्तर

पामगढ़ स्थित संस्कृति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जांच दल ने पाया कि आठ कमरों की परीक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त वीक्षक तक मौजूद नहीं थे। यहां नियुक्त वीक्षक कमल कुमार के मोबाइल में परीक्षा के एमसीक्यू उत्तर पाए गए। विवि ने मोबाइल जब्त कर लिया है। बताया गया कि संबंधित वीक्षक दूसरे संस्थान से संबद्ध है और परीक्षा ड्यूटी में लगाया गया था। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि केंद्र में सामूहिक नकल कराई गई।

रायपुर से भेजे गए प्रश्न और उत्तर

निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक केवल प्रश्नपत्र ही नहीं, बल्कि सही उत्तर भी छात्रों तक मोबाइल और वॉट्सऐप के माध्यम से पहुंचाए गए। टीम ने इसका वीडियो और डिजिटल साक्ष्य होने का दावा किया है।

पूछताछ में यह भी सामने आया कि प्रश्नपत्र रायपुर से भेजे गए थे। कई केंद्रों में प्राचार्य तक अनुपस्थित मिले और अनधिकृत लोगों को परीक्षा कार्य में लगाया गया था। सीएसवीटीयू के निर्देशों के बावजूद सीसीटीवी व्यवस्था दुरुस्त नहीं रखी गई, जिससे घटनाओं का पूरा वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

एफआईआर की तैयारी, कार्रवाई के संकेत

उडऩदस्ता जांच में चार कॉलेजों में सामूहिक नकल और पेपर लीक के स्पष्ट संकेत मिले हैं। विश्वविद्यालय सभी डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य जुटा रहा है। यह दूरस्थ क्षेत्रों के कॉलेजों में सक्रिय एक संगठित सिंडिकेट प्रतीत होता है। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

डॉ. अरुण अरोरा, कुलपति, सीएसवीटीयू

ये भी पढ़ें

IPL 2026: शिक्षा विभाग की नई पहल, 10वीं-12वीं के मेरिट छात्रों को मिलेगा IPL मैच देखने का मौका
रायपुर
IPL 2026:

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 May 2026 02:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Big Fraud: फार्मेसी परीक्षा में 500 छात्रों ने किया नकल, एआई से लिखवाए गए उत्तर, वाट्सऐप पर पहुंचा प्रश्नपत्र

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai News: अब शरीर में खुद घुल जाएंगे हड्डियों के प्लेट-स्क्रू, दूसरी सर्जरी की जरूरत होगी खत्म,

Bhilai News: अब शरीर में खुद घुल जाएंगे हड्डियों के प्लेट-स्क्रू, दूसरी सर्जरी की जरूरत होगी खत्म,
भिलाई

Political News: भिलाई में ‘चोर’ बयान से मचा सियासी बवाल, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR की मांग, जानें क्या है पूरा मामला

नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

Weather Update: 36 किमी रफ्तार की आंधी, दुर्ग में गरज-चमक के साथ जमकर हुई बारिश, एक साथ कई सिस्टम एक्टिव

बारिश (पत्रिका फोटो)
भिलाई

छत्तीसगढ़ में एक और शहर बनेगा नगर पालिका, बढ़ेगा बजट, डिप्टी सीएम अरुण साव ने की बड़ी घोषणा

dhamdha nagar palika
भिलाई

ऑनलाइन ट्रेडिंग के झांसे में 45 लाख की ठगी, फेसबुक लिंक से रिटायर्ड कर्मी को बनाया शिकार

ऑनलाइन ट्रेडिंग के झांसे में 45 लाख की ठगी, फेसबुक लिंक से रिटायर्ड कर्मी को बनाया शिकार(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.