CG Fraud: वॉट्सऐप लिंक पर टच करते ही हैक हुआ मोबाइल, महिला के बैंक खाते से पौने 6 लाख पार

CG Fraud: रायपुर के पंडरी इलाके में रहने वाली एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। अज्ञात आरोपी ने उन्हें कॉल करके बैंक खाता बंद होने की जानकारी दी। इसके बाद एक इंटरनेट लिंक भेजा, जिसे ओपन करते ही महिला का मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उनके दो बैंक खातों से 5 लाख से अधिक रकम पार हो गए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।