यूरोप टूर पर गए रायपुर कारोबारी की पुर्तगाल में मौत, परिवार ने PMO से लगाई ये गुहार

जानकारी के मुताबिक अजय सुंदर निहलानी भारत के 40 सदस्यीय दल के साथ एजुकेशनल टूर पर यूरोप गए थे। इस दल में रायपुर से दो लोग शामिल थे। यात्रा के दौरान लिस्बन में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अचानक हुई इस घटना से उनके साथ यात्रा कर रहे लोग भी सदमे में हैं।