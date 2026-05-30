भुनेश्वर यादव हत्याकांड: ​पत्नी के फोन पर आई वो आखिरी आवाज, बेनकाब हुए तीन हत्यारे

भुनेश्वर यादव की गुमशुदगी शुरू में सामान्य लापता व्यक्ति का मामला लग रही थी, लेकिन पत्नी की एक अहम जानकारी ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। पत्नी ने पुलिस को बताया कि घटना वाली रात पति से मोबाइल पर आखिरी बातचीत हुई थी और कॉल के दौरान दोस्तों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। इसके बाद पुलिस ने तीनों दोस्तों की गतिविधियों और मोबाइल लोकेशन की जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग से पता चला कि घटना के समय सभी आरोपी नांदगांव क्षेत्र में मौजूद थे। इस कारण हत्या का राज खुल गया।