Raipur Crime News: शराब पार्टी में विवाद के बाद युवक की हत्या, रेत में दफनाया शव, पार्षद पर लगा आरोप

शराब पार्टी के बाद युवक की हत्या
Raipur Crime News: राजधानी से लगे मंदिर हसौद में एक हत्या मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार भूनेश्वर यादव, पार्षद गोलू रात्रे और अन्य लोग मिलकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान गोलू और भूनेश्वर के बीच विवाद हो गया। इसके बाद भूनेश्वर को वाहन में बिठाकर अन्य जगह पर ले गए जहां उसके साथ मारपीट की गई। इससे उसकी मौत हो गई।
आरोपियों ने शव को महानदी के किनारे रेत में दफना दिया।इधर, परिजनों ने 22 मई को मंदिर हसौद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। भूनेश्वर एक स्टील प्लांट में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने मौत से पहले पार्षद से पत्नी की मोबाइल से बात करवाई थी। इस पर पुलिस ने पार्षद रात्रे सहित चार लोगों हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है।
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