Raipur Crime News: शराब पार्टी में विवाद के बाद युवक की हत्या, रेत में दफनाया शव, पार्षद पर लगा आरोप

आरोपियों ने शव को महानदी के किनारे रेत में दफना दिया।इधर, परिजनों ने 22 मई को मंदिर हसौद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। भूनेश्वर एक स्टील प्लांट में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने मौत से पहले पार्षद से पत्नी की मोबाइल से बात करवाई थी। इस पर पुलिस ने पार्षद रात्रे सहित चार लोगों हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है।