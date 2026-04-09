CG News: ढाबे में अवैध शराब विवाद के बाद बवाल, गाली-गलौज और मारपीट के बाद कार्रवाई

स्थिति तब बिगड़ गई जब ढाबा संचालक, ग्राम कांग्रेस अध्यक्ष भागवत थवाईत और उनके पुत्र संतोष थवाईत पर ग्रामीणों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही बलौदाबाजार से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित किया। एहतियात के तौर पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।