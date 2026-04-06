छत्तीसगढ़ में शराब ओवररेटिंग पर फिर बवाल, ED–EOW जांच के बीच फिर उठे साजिश के आरोप

लगातार सामने आ रही शिकायतों के कारण आम जनता और उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो उपभोक्ताओं का शोषण जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी शराब दुकानों में मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए, नियमित जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है।