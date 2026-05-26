छत्तीसगढ़ के दो IPS अफसरों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, नीतू कमल और डी. श्रवण IG पद के लिए इंपैनल

IPS Promotion News: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2008 बैच की आईपीएस नीतू कमल और डी. श्रवण को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी में इंस्पेक्टर जनरल (IG) पद के लिए इंपैनल किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में देशभर के 2001 से 2008 बैच तक के 67 आईपीएस अधिकारियों का चयन किया गया है। नीतू कमल वर्तमान में CBI और डी. श्रवण NIA में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। दोनों अधिकारियों का चयन उनकी कार्यकुशलता और अनुभव को देखते हुए किया गया है, जिसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।