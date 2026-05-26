छत्तीसगढ़ के दो IPS अफसरों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, नीतू कमल और डी. श्रवण IG पद के लिए इंपैनल

IPS अफसरों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी (photo source- Patrika)
IPS Promotion News: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2008 बैच की आईपीएस नीतू कमल और डी. श्रवण को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी में इंस्पेक्टर जनरल (IG) पद के लिए इंपैनल किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में देशभर के 2001 से 2008 बैच तक के 67 आईपीएस अधिकारियों का चयन किया गया है। नीतू कमल वर्तमान में CBI और डी. श्रवण NIA में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। दोनों अधिकारियों का चयन उनकी कार्यकुशलता और अनुभव को देखते हुए किया गया है, जिसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, आईपीएस नीतू कमल वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं और अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। वहीं, डी. श्रवण राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मामलों में उनकी भूमिका अहम रही है। दोनों अधिकारियों की कार्यशैली, अनुभव और जांच एजेंसियों में उनकी दक्षता को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूची में देशभर के वर्ष 2001 से 2008 बैच तक के कुल 67 आईपीएस अधिकारियों को IG और DIG स्तर के पदों के लिए इंपैनल किया गया है। इस सूची में छत्तीसगढ़ कैडर के इन दो अधिकारियों का नाम शामिल होना राज्य के लिए भी गर्व की बात मानी जा रही है।
छत्तीसगढ़ कैडर के दोनों आईपीएस अधिकारियों का इस प्रतिष्ठित सूची में चयन राज्य प्रशासनिक सेवाओं की क्षमता और कार्यकुशलता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य के अन्य अधिकारियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय को सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में देशभर के वर्ष 2001 से 2008 बैच तक के कुल 67 आईपीएस अधिकारियों को IG और DIG स्तर के पदों के लिए इंपैनल किया गया है। यह सूची केंद्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और अनुभवी अधिकारियों को उच्च जिम्मेदारियों में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
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