46°C की तपिश के बाद राहत का अलर्ट, 4 दिन बाद बदलेंगे मौसम के तेवर, मानसून देगा दस्तक

Chhattisgarh Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में 25 मई से नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी और हीटवेव का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, मानसून को लेकर भी नई अपडेट सामने आई है-दक्षिण-पश्चिम मानसून तय समय से पहले केरल नहीं पहुंचेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री पर भी सबकी नजरें टिकी हैं।