Water Crisis: रायपुर में पानी के लिए ‘पाताल’ तक खुदाई, 1000 फीट नीचे पहुंचा भू-जल, पॉश इलाकों में हाहाकार

हाइड्रोलॉजिस्ट डॉ. विपिन दुबे का कहना है कि रायपुर तेजी से ओवर पॉपुलेटेड शहर बनता जा रहा है। आउटर क्षेत्रों में नई कॉलोनियां तेजी से बस रही हैं और इन कॉलोनियों में पानी का एकमात्र स्रोत भू-जल है। लगातार बोरिंग होने से भू-जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में तालाब पाटे जा रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने में लोगों की रुचि बेहद कम है। ऐसे में पानी जमीन से ज्यादा तेजी से निकाला जा रहा है, जबकि रिचार्ज की गति बहुत कम है।