छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई गति! दिल्ली में CM साय और BJP अध्यक्ष की अहम मुलाकात, इस मुद्दों पर होगी चर्चा

CM Sai Delhi visit: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, केंद्र-राज्य समन्वय और छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को नई गति देने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए इसे सकारात्मक और विकासोन्मुख बैठक बताया। दोनों नेताओं ने गरीब कल्याण, किसानों के हित, युवाओं के रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया।