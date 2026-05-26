Heritage of Chhattisgarh: दिल्ली के युवा जानेंगे छत्तीसगढ़ की विरासत, भोरमदेव से बीएसपी तक करेंगे सफर

आईआईटी भिलाई ने दिल्ली के युवाओं के लिए एक ऐसा समग्र कार्यक्रम (शेड्यूल) तैयार किया है, जिससे वे छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, औद्योगिक और जनजातीय ताने-बाने को गहराई से समझ सकें। युवा प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर, प्रयाग माने जाने वाले राजिम, ऐतिहासिक नगरी सिरपुर के साथ-साथ रानीदहरा जलप्रपात और सरोदा बांध का दीदार करेगा। युवाओं को देश के प्रमुख औद्योगिक गौरव भिलाई स्टील प्लांट की कार्यप्रणाली को लाइव देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और राज्य की समृद्ध आदिवासी परंपराओं को समझने के लिए युवा टीम छत्तीसगढ़ जनजातीय संग्रहालय और ओपन-एयर म्यूजियम पुरखौती मुक्तांगन जाएगी।