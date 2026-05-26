Nautapa ने दिखाए तेवर! भीषण गर्मी से तपा छत्तीसगढ़, IMD ने किया Alert जारी, इन जिलों में हो सकती है बारिश

Nautapa 2026(photo-patrika)
Nautapa 2026: छत्तीसगढ़ में नौतपा की शुरुआत भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ हुई है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली और राजनांदगांव समेत कई शहरों में लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। इस सीजन में पहली बार रायपुर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां पारा 46.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों तक ग्रीष्म लहर यानी हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव और बस्तर संभाग के कई हिस्सों में लू जैसे हालात बने रह सकते हैं। इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की भी संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों में हल्की बारिश और आंधी-तूफान के आसार बने हुए हैं। मौसम में बदलाव के चलते कुछ इलाकों में बादल छाने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले 24 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन तीन दिनों बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि नमी बढ़ने के कारण मौसम में हल्का बदलाव संभव है।
सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सक्ती में 44.9 डिग्री, बेमेतरा में 44.8 डिग्री, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा गरियाबंद में 43.6, महासमुंद में 43.4, कोरबा में 43.2, सरगुजा और रायगढ़ में 42.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।
प्रदेश में दिन ही नहीं बल्कि रात का तापमान भी लोगों को परेशान कर रहा है। कई जिलों में रात के समय गर्म हवाएं चल रही हैं और उमस बढ़ने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। देर रात तक घरों और सड़कों पर गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है।
तेज गर्मी और लू के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, उल्टी, चक्कर और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है।
प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचने, सिर ढंककर रखने और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।
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