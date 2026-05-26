Nautapa ने दिखाए तेवर! भीषण गर्मी से तपा छत्तीसगढ़, IMD ने किया Alert जारी, इन जिलों में हो सकती है बारिश

Nautapa 2026: छत्तीसगढ़ में नौतपा की शुरुआत भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ हुई है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली और राजनांदगांव समेत कई शहरों में लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। इस सीजन में पहली बार रायपुर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां पारा 46.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।