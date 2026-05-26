IPL Onlline Satta: ऑनलाइन सट्टे पर बड़ा प्रहार, छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में मारा छापा, 26 सटोरिए गिरफ्तार

IPL Onlline Satta: आईपीएल क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। रविवार-सोमवार को हरियाणा, कोलकाता और रायपुर के अलग-अलग इलाकों में छापा मारकर 26 सट्टेबाजों को धरदबोचा। इसके साथ ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के 5 पैनल को ध्वस्त किया। आरोपियों के खिलाफ राजेंद्र नगर, तिल्दा-नेवरा, मौदहापारा, तेलीबांधा आदि थानों में केस दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से 50 लाख से अधिक का माल बरामद हुआ है। बड़ी संख्या में म्यूल बैंक खाते भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सटोरियों के पास से करोड़ों रुपए के लेन-देन का खुलासा हुआ है।