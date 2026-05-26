Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक आज, खाद संकट से लेकर कई मुद्दों पर होगी चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Photo Patrika)
Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य केबिनेट की बैठक मंगलवार शाम 6.00 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। बैठक में मौजूदा मुद्दों पर चर्चा किए जाने के आसार हैं। आगामी खरीफ फसल में किसानाें के खाद संकट और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति किसानों को कैसे सुचारु रूप से हो इस पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ एजेंडों पर मुहर लगाकर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग