छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ी सौगात, खाते में आएंगे 20 हजार रुपए, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को सहायता देने के लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई है। यह शासन की श्रमिक हितैषी योजना है, जिसे विशेष रूप से निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से उन गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान की जा रही है, जो भवन निर्माण तथा असंगठित क्षेत्र में निर्माण कार्य में मजदूरी करती हैं या जिनके पति मजदूरी करते हैं। योजना का मुख्य लक्ष्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहयोग देकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। सरकार गर्भवती महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी के लिए 20 हजार रुपये की सहायता देती है।