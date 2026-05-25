Gen Z से घबरा गई केंद्र सरकार! लोकतंत्र से लेकर महंगाई तक, भूपेश बघेल के बयान से गरमाई राजनीति

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी में नेतृत्व का निर्णय हाईकमान करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपक बैज पिछले कई वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में संगठित है। इसके साथ ही उन्होंने टीएस सिंहदेव के बयानों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उनके आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।